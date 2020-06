(ANSA) – ROMA, 13 GIU – Il Napoli ha pareggiato 1-1 con l’Inter al San Paolo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e grazie alla vittoria per 1-0 all’andata si è qualificata per la finale. Mercoledì prossimo, 17 giugno, affronterà la Juventus all’Olimpico di Roma. L’Inter era andata subito in vantaggio, su corner di Eriksen, ma alla fine del primo tempo Mertens ha rimesso in equilibrio il risultato, che premia gli azzurri. Il belga, con 122 gol, è il nuovo capocannoniere di tutti i tempi del Napoli. (ANSA).