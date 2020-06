Floyd: Nuova Zelanda, migliaia in ginocchio al consolato Usa

(ANSA-AFP) – WELLINGTON, 14 GIU – Migliaia di persone si sono messe in ginocchi davanti al Consolato Usa di Auckland, in Nuova Zelanda, in solidarietà con le proteste per la morte di George Floyd e il movimento Black Lives Matter,. “Senza giustizia non c’è pace”, gridavano i manifestanti mentre sullo sfondo suonava sentiva il pezzo di Michael Jackson ‘They don’t care about us’. Proteste anche a Wellington dove oltre 2.000 persone hanno marciato verso il parlamento. Nella città di Hamilton è stata portata via la statua di bronzo del comandante colonialista John Fane Charles Hamilton dopo le proteste di gruppi anti-razzisti di abbatterla.