Papa: aiutiamo chi ha fame, servono catene solidarietà

(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 14 GIU – In questa crisi “serve una vicinanza reale, servono vere e proprie catene di solidarietà”. Lo ha detto il Papa nell’omelia della Messa del Corpus Domini celebrata nella basilica vaticana. “L’Eucaristia spegne in noi la fame di cose e accende il desiderio di servire. Ci rialza dalla nostra comoda sedentarietà, ci ricorda che non siamo solo bocche da sfamare, ma siamo anche le sue mani per sfamare il prossimo. È urgente ora prenderci cura di chi ha fame di cibo e dignità, di chi non lavora e fatica ad andare avanti. E farlo in modo concreto”, “non lasciamo solo chi ci sta vicino”, è l’appello di Papa Francesco.