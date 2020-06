Coronavirus: 107 morti e 2.472 nuovi casi in 24 ore

(ANSA) – TEHERAN, 14 JUN – Sono 107 le persone morte per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Iran, “il numero più alto registrato negli ultimi mesi”. Lo ha detto la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari nel suo bollettino quotidiano. Il numero delle vittime è salito così a 8.837. I nuovi contagi accertati sono 2.472, con il totale che sale a 187.427. Di questi, 148.674 sono guariti. I pazienti in terapia intensiva sono 2.781. Sette sono le province considerate ad alto rischio: Khuzestan, Azarbaijan Occidentale, Kurdestan, Hormuzgan, Kermanshah, Sistan-Baluchestan e Bushehr.