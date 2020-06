Pellegrinaggio Macerata-Loreto, preghiere da tutto il mondo

(ANSA) – LORETO, 14 GIU – La lettura di alcune delle migliaia di intenzioni di preghiera arrivate a Loreto da ogni parte del mondo, il raccoglimento sul sagrato con l’intervento telefonico di papa Francesco per l’8/o anno consecutivo, la preghiera all’interno della Santa Casa. Sono alcuni momenti del mini-pellegrinaggio Macerata-Loreto che si è svolto quest’anno, per le disposizioni anti-covid, solo a Loreto dalla piazza della Madonna fino all’interno della Basilica della Santa Casa con passaggio attraverso la porta santa. Una cinquantina di persone, nel rispetto delle misure di distanziamento, all’iniziativa che si svolge dal 1978 promossa dall’allora giovane insegnante di religione, don Giancarlo Vecerrica ora vescovo emerito di Fabriano-Matelica. C’erano, tra gli altri, il delegato pontificio del santuario della Santa casa mons. Fabio Dal Cin, il sindaco Paolo Niccoletti, disabili in carrozzina, due studenti con i cesti delle intenzioni di preghiera e il tedoforo con la fiaccola, benedetta poche ore prima dal vescovo di Macerata Nazareno Marconi. (ANSA).