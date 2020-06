Gdf sequestra 33 chili cocaina al Brennero

(ANSA) – BOLZANO, 14 GIU – La Guardia di finanza ha sequestrato al Brennero 33 chili di cocaina per un valore di mercato di 5 milioni di euro. Durante controlli alla barriera di Vipiteno è stata fermata una Fiat 500X, alla cui guida vi era un cittadino italiano di 53 anni, residente fuori regione, che faceva rientro in Italia. L’uomo con precedenti specifici è apparso particolarmente agitato. I militari hanno proceduto un’accurata ricognizione dell’autovettura, notando modifiche al vano normalmente destinato alla ruota di scorta, ricoperto da un pianale metallico artatamente saldato e abilmente rivestito da un tessuto identico alla tappezzeria dell’auto. Dopo aver forzato la botola hanno trovato 30 panetti di cocaina per complessivamente 33 chili. Il conducente è stato così arrestato. (ANSA).