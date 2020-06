(ANSA) – ROMA, 14 GIU – Philippe Coutinho, a fine stagione, lascerà il Bayern Monaco per fare ritorno al Barcellona. Il fantasista brasiliano, che attualmente è fermo per infortunio, fa gola anche all’Arsenal. Secondo il Sun, l’unica remora del club di Londra è legata all’ingaggio del giocatore, che percepisce 14 milioni di sterline a stagione: per questo i dirigenti dei ‘Gunners’, bussando alla porta del Barcellona, avrebbero chiesto al club spagnolo – scrive il giornale – di pagare una parte dell’ingaggio per agevolare il ritorno in Premier del brasiliano, che in passato ha pure giocato nell’Inter e nel Liverpool. (ANSA).