(ANSA) – NEW YORK, 14 GIU – Un uomo ispanico è morto dopo uno scontro con la polizia di San Bernardino, in California. Secondo quanto riporta la Cnn, gli agenti hanno risposto a una chiamata in cui si riportava un uomo in possesso di un’arma. La polizia è giunta sul posto e ha identificato il presunto sospettato, poi c’e’ stato uno scontro a fuoco in cui l’uomo è stato ferito. Trasportato in ospedale, è stato successivamente dichiarato morto. Le autorità stanno indagando per chiarire l’accaduto.