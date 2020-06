Afghanistan: vaccini sospesi, torna la polio in tre regioni

(ANSA) – KABUL, 14 GIU – Diversi casi di poliomielite sono stati rilevati in Afghanistan in aree che finora erano rimaste libere dalla malattia, dopo che le campagne di vaccinazione sono state interrotte a causa della pandemia di coronavirus. Il virus della polio si è diffuso in tre province (Balkh, Herat e Badakhshan) che non avevano registrato casi per più di cinque anni, ha affermato Jan Rasekh, portavoce del programma di eradicazione della polio. Il numero di nuovi casi resta comunque inferiore rispetto al 2019, con 14 casi contro 26. “Il coronavirus ha aiutato la polio a diffondersi e ora sta minacciando le persone in tutto il paese”, ha affermato Rasekh. L’Unicef aveva ammonito il mese scorso che il lavoro per sradicare la polio era stato interrotto dalla pandemia di Covid-19 in una decina di paesi, mentre le campagne di vaccinazione contro il morbillo sono state sospese in 27 paesi. Inoltre, i talebani continuano a vietare alle autorità di condurre campagne di vaccinazione nelle aree da loro controllate.