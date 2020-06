Usa: dubbi e ironia su salute Trump, ma presidente rassicura

(ANSA) – NEW YORK, 14 GIU – “La rampa che ho sceso a West Point era lunga e ripida, non c’era alcun corrimano e, più importante, era molto scivolosa. L’ultima cosa che volevo fare era ‘cadere’ per far ridere le Fake News. Gli ultimi tre metri ho corso”. Lo twitta Donald Trump tentando di sgombrare il campo dai rumors sulla sua camminata lenta e incerta a West Point, che ha sollevato dubbi sul suo stato di salute nel giorno del suo 74mo compleanno ed è diventata virale sui social. A impazzare è anche un altro video sulla presenza di Trump nella prestigiosa accademia militare. Si tratta del filmato che vede Trump bere un goccio d’acqua: il presidente impugna il bicchiere con la mano destra ma usa poi la sinistra per stabilizzarlo e così poter bere.