(ANSA) – ROMA, 14 GIU – Il Borussia Moenchengladbach ieri ha perso 2-1 nel finale sul campo del Bayern Monaco, ormai quasi campione di Germania, e il Bayer Leverkusen ne ha approfittato, scavalcandolo di un punto e prendendosi il terzo posto assoluto (57 contro 56 lunghezze) della classifica. La squadra di Peter Bosz oggi ha rischiato nella Veltins-Arena a Gelsenkirchen, dov’era impegnata contro lo Schalke 04; nel secondo dei due posticipi odierni della 31/a giornata di Bundesliga – finito 1-1 – un rigore di Caligiuri al 6′ della ripresa aveva portato in vantaggio i padroni di casa, che, al 36′ del secondo tempo, hanno pareggiato grazie a un autogol di Miranda. In classifica il Bayer Leverkusen è preceduto solo da Lipsia, Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Lo Schalke è 9/o a 39 lunghezze. Nell’altro match odierno, l’Augusta ha vinto 1-0 in trasferta contro il Magonza sul terreno dell’Opel Arena: ha deciso il gol di Niederlechner, dopo 1′ di gioco. In classifica Magonza 15/o con 31 punti, Augusta 35, come il Colonia, che 12/o. Il campionato tedesco tornerà in campo fra martedì 16 e mercoledì 17 con le partite del 32/o e terz’ultimo turno. (ANSA).