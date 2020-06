(ANSA) – ROMA, 14 GIU – Il Real Madrid tiene il passo del Barcellona e riparte nella Liga con una vittoria, imponendosi 3-1 nel penultimo ultimo match della 28/a giornata, disputato stasera sul terreno del piccolo stadio Alfredo Di Stefano, nel Centro sportivo di Valdebebas. La squadra di Zinedine Zidane, che prima del lungo stop per pandemia era stata sconfitta 2-1 a Siviglia dal Betis, ha risolto la ‘pratica’ contro l’Eibar in un solo tempo, il primo. Al 4′ Toni Kroos ha sbloccato il punteggio, Sergio Ramos ha raddoppiato al 30′ e Marcelo ha calato il tris al 37′. Appena segnato il gol, il brasiliano si è inginocchiato con la testa china e il pugno destro alzato in segno di protesta contro la discriminazione razziale dopo l’assassinio di George Floyd avvenuto lo scorso 25 maggio. Inutile il gol basco nella ripresa al 15′ a opera di Bigas. In classifica il Real Madrid resta a -2 dal Barcellona, che ieri sera ha vinto 4-0 a Maiorca: 61 punti per i blaugrana, 50 per i ‘blancos’. Domani scatterà il 29/o turno della Liga con Levante-Siviglia alle 19,30 e Betis-Granada alle 22. Il Barcellona giocherà martedì in casa contro il Leganes (alle 22), il Real ospiterà il Valencia giovedì alle 22. (ANSA).