(ANSA) – ROMA, 14 GIU – Il Real Madrid vince contro l’Eibar e tiene il passo del Barcellona, che gli sta sopra di 2 punti. Nel dopopartita il capitano Sergio Ramos, che con il gol del momentaneo 2-0 ha raggiunto Ronald Koeman – ex del Barcellona – in vetta alla classifica dei difensori-goleador all-time della Liga a 67 centri, ha lanciato un appello. “Si pensi al mondo delle imprese, per favore”, le sue parole. “Volevamo tornare alla normalità – ha poi aggiunto il difensore di origini andaluse – era prevedibile che non giocassimo sui nostri livelli abituali. La mia sostituzione? Si è trattato di un affaticamento muscolare, dovuto ai carichi di lavoro. Niente di preoccupante”. (ANSA).