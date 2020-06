(ANSA) – ROMA, 15 GIU – “Vogliamo che Sergio Ramos resti con noi per molti anni. E’ il nostro capitano e una leggenda del calcio, siamo onorati del fatto che indossi la nostra maglia”. Le parole di Emilio Butragueno, ‘ambasciatore’ del Real Madrid ad As, non lasciano spazio al alcun dubbio: il difensore rinnoverà il contratto, che è in scadenza nel 2021. Dunque, sembra tramontare definitivamente l’ipotesi di un rinnovo annuale e di un successivo trasferimento dell’andaluso, che da ieri sera condivide con l’olandese Ronald Koeman il record di reti segnate nella Liga (ben 67) da un difensore, nella MLS, per rispondere alla chiamata dell’amico David Beckham nell’Inter di Miami. (ANSA).