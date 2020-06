++ Basket: niente addio, Pozzecco resta a Sassari ++

(ANSA) – SASSARI, 15 GIU – Colpo di scena a Sassari. Gianmarco Pozzecco resta l’allenatore della Dinamo Banco di Sardegna. Cogliendo di sorpresa tutti, il presidente del club sardo, Stefano Sardara ha dato l’annuncio in diretta web, senza nascondere lo stupore per come sia stato trattato a livello mediatico il confronto in atto col coach triestino, teso a valutare se ci siano le condizioni per proseguire il percorso che in sedici mesi ha prodotto il primo trofeo europeo nella bacheca del club, una Supercoppa italiana e una finale scudetto. (ANSA).