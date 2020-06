Floyd: Johnson annuncia commissione, basta col razzismo

(ANSA) – LONDRA, 15 GIU – Il Regno Unito “deve fare molto di più” per fronteggiare il razzismo. Parola del premier conservatore Boris Johnson che ha annunciato, sulla scia delle proteste del movimento ‘Black Lives Matter’, l’istituzione di una nuova commissione destinata a tracciare un quadro aggiornato su “tutti gli aspetti della disuguaglianza” nella società britannica e a suggerire possibili rimedi. Johnson ha ipotizzato interventi “nel mondo del lavoro, nell’accesso alla sanità, nell’istruzione”. Poi, pur tornando a criticare i tentativi di “riscrivere la storia” attraverso gli attacchi ai monumenti da parte di frange di manifestanti antirazzisti e a definire “deplorevole” l’imbrattamento recente della statua di Winston Churchill, ha bollato come “totalmente assurda” la pretesa di ergersene a difensori dei “teppisti” d’estrema destra scesi in piazza sabato fra scontri con la polizia e arresta. Scettica sulla commissione tuttavia l’opposizione laburista.