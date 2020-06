(ANSA) – MOSCA, 15 GIU – Sono 656 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Ucraina nelle ultime 24 ore e il totale dei contagi sale così a 31.810: lo ha annunciato il Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino, ripreso dall’agenzia Interfax. Le persone decedute nel corso dell’ultima giornata sono 12, che fanno salire a 901 il totale dei morti accertati per coronavirus. Le persone guarite sono 171 nelle ultime 24 ore e 14.253 in totale.