(ANSA) – ROMA, 15 GIU – Marcos Alonso, ex fluidificante sinistro della Fiorentina, a fine stagione, lascerà il Chelsea. Lo spagnolo dovrebbe restare in Premier, ma con indosso la maglia del Newcastle. Secondo i media britannici, il club ‘Blues’ punterebbe su Ben Chilwell del Leicester per sostituire Alonso, classe 1990, che arrivò in Inghilterra nel 2016 proveniente dalla Fiorentina. Il giocatore aveva già giocato nel Bolton e nel Sunderland, prima di intraprendere l’esperienza sulle rive dell’Arno. (ANSA).