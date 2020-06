(ANSA) – BRUXELLES, 15 GIU – “Le parti hanno concordato che occorre dare un nuovo impulso ai negoziati” sulle relazioni future e sostengono i piani” decisi dai “capo negoziatori di intensificare i colloqui a luglio per creare le migliori condizioni per concludere e ratificare un’intesa prima della fine del 2020. Questo include, se possibile, trovare un’intesa preliminare sui principi che sottostanno a qualsiasi accordo”. Si legge in una nota Ue-Regno Unito, al termine dell’incontro tra i vertici delle istituzioni Ue e Boris Johnson.