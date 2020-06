“ABC”: Finanziamento dal Venezuela. M5S smentisce e minaccia querele

ROMA – Il governo del Venezuela avrebbe finanziato nel 2010 il Movimento Cinque Stelle. Questo è quanto scrive il quotidiano spagnolo “Abc”. Citando un documento classificato dell’intelligence venezuelana, di cui pubblica una foto, il giornale sostiene che il presidente Maduro, all’epoca ministro degli Esteri dell’estinto presidente Chávez, avrebbe spedito una valigetta con 3,5 milioni di euro indirizzati a Gianroberto Casaleggio. Una somma ingente, destinata a finanziare segretamente il movimento fondato nel 2009 da Beppe Grillo.

Sempre secondo “Abc”, quotidiano di indirizzo conservatore, nella valigetta fatta recapitare all’ideologo del M5S, ci sarebbero stati 3,5 milioni di euro in contanti. Il denaro – aggiunge il quotidiano sempre citando il documento dell’intelligence, allora guidata da Hugo Carvajal – sarebbero stati inviati “in modo sicuro e segreto attraverso valigia diplomatica”.

Carvajal è latitante dal novembre scorso. Avrebbe dovuto essere estradato negli Stati Uniti, dove è accusato di narcotraffico e vendita di armi alla guerriglia colombiana. La Spagna, dove si era rifugiato – rimarca il quotidiano -, non era riuscita a impedire la sua fuga.

Sempre secondo quanto scrive il quotidiano “ABC” la somma destinata al Movimento Cinquestelle sarebbe stata attinta da fondi riservati dell’amministrazione “chavista”.

Le reazioni

La reazione del Movimento 5 Stelle non si è fatta attendere. In una nota, Vito Crimi, capo politico del M5S, afferma categorico che “quella dei presunti finanziamenti del Venezuela al Movimento 5 Stelle è una fake news semplicemente ridicola e fantasiosa”. E prosegue:

“Sulla questione non c’è altro dire, se non che del lontano 2010 ricordo quando ero candidato presidente alle regionali in Lombardia. Anche allora, così come negli anni a seguire, quella che realizzammo fu una campagna elettorale fatta con pochissime risorse e mezzi, frutto di micro-donazioni dei cittadini italiani. Per il resto, valuteremo se adire alle vie legali. Certamente non ci lasciamo distrarre da certe sparate o intimidire”.

Dal canto suo, la capodelegazione del M5S, Tiziana Beghin, sempre con un comunicato stampa, assicura che l’“assurda sparata contro il Movimento 5 Stelle coinvolge addirittura il governo venezuelano”. E aggiunge:

“Non bastavano le Fake News italiane, adesso usano i servizi segreti venezuelani per screditare il nostro Movimento. La storia della valigetta piena di contanti consegnata direttamente a Gianroberto Casaleggio è degna di una spy story del miglior film di James Bond Film, appunto, perché non ha, ovviamente, nessuna attinenza con la realtà. Il documento – commenta – è stato dichiarato falso dalle stesse fonti diplomatiche venezuelane, ma forse non occorre nemmeno scomodarsi troppo per smentire una fake news così palese. Quello che dispiace enormemente, però, è che venga attaccata in maniera così vile una persona come Gianroberto Casaleggio, che non può più difendersi. Chi ha avuto l’onore di conoscerlo può confermare l’assoluta falsità di queste assurde sparate”.

Davide Casaleggio annuncia querele

Anche il Console del Venezuela a Milano, Giancarlo Di Martino, intervistato da “Repúbblica” smentisce quanto pubblicato da “Abc”.

“È tutto falso quello che è stato scritto – afferma rispondendo ad una domanda del giornalista. Di Martino, sempre nel corso dell’intervista assicura che tra il governo del presidente Maduro e il M5S non c’è alcun rapporto.

– Noi – precisa – siamo un movimento rivoluzionario, loro sono una struttura revisionista.

Il segretario di Più Europa, invece, ritiene assai grave l’accusa del presunto “finanziamento non dichiarato al M5S dal Venezuela”.

“ Il Governo – scrive su Twitter – sospenda gli Stati Generali per consentire a Conte, Di Maio e ai Ministri del M5S di chiarire la situazione e smentire che l’amicizia con Caracas abbia mai comportato alcun tipo di finanziamento direttamente o tramite Casaleggio”.

Davide Casaleggio, figlio del co-fondatore del M5S, assicura che i Cinquestelle non hanno “mai avuto finanziamenti occulti”. E annuncia querele.