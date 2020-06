(ANSA) – ROMA, 15 GIU – SOno quasi 32mila le domande di regolarizzazione arrivate al Viminale nelle prime due settimane dall’avvio della procedura telematica, lo scorso 1 giugno. Il 91% riguarda colf e badanti. Così il Viminale che parla di trend delle richieste in continua crescita. La scadenza per la presentazione è il 15 luglio. La media è di 2.100 domande al giorno: 23.950 sono già state perfezionate e 7.762 sono in corso di lavorazione.