Golf: Eurotour anticipa ripartenza, Austrian Open 9 luglio

(ANSA) – ROMA, 15 GIU – L’European Tour sorprende tutti. Il board del massimo circuito continentale del golf maschile anticipa la ripresa ufficiale, prevista inizialmente per il 22 luglio, con due tornei aperti sia ai giocatori dell’Eurotour che a quelli del Challenge Tour. E lo fa fissando in calendario, dal 9 al 12 luglio, l’Austrian Open, gara che andrà in scena sul percorso del Diamond Country Club di Atzenbrugg (nel distretto di Tulln). Con l’Austria che fa da apripista anche per il green, dopo il doppio impegno con la formula 1 che sancisce dal 5 luglio l’avvio del mondiale delle monoposto. Ma c’è di più. Perché all’Euram Bank Open, evento del Challenge Tour (secondo circuito continentale) ora in programma dal 15 al 18 luglio (con l’inizio anticipato di un giorno rispetto alle date iniziali) a Ramsau am Dachstein (nel distretto di Liezen), prenderanno parte anche protagonisti dell’Eurotour. Un doppio torneo in combinata (entrambi vanteranno un montepremi di 500.000 euro) che varrà per la Race to Dubai e la Road to Mallorca, i rispettivi ordini di merito dei due circuiti, ma anche per il ranking mondiale, ripartito con il Charles Schwab Challenge (PGA Tour) e il Korn Ferry Challenge (Korn Ferry Tour). “Questi due eventi offrono opportunità fondamentali per i nostri membri dopo il lockdown” le dichiarazioni di Ben Cowen, European Tour’s Deputy Chief Operating Officer. Fissata inizialmente dal 22 al 25 luglio in Inghilterra con il British Masters, la ripresa dell’European Tour avverrà anzitempo. Così come quella del Challenge Tour, con la presenza dei big del massimo circuito continentale garantita per il British Masters ma non ancora per l’Austrian e l’Euram Bank Open. (ANSA).