Partidos opositores se apartarán de los próximos comicios

CARACAS – Un grupo de organizaciones políticas de oposición, publicaron este domingo un comunicado denominado “Las fuerzas democráticas de Venezuela: La dictadura no quiere elecciones”, en el cual manifiestan su imperativo rechazo a la designación de los nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En el documento, señalan que los representantes del máximo tribunal del país “violan y usurpan las atribuciones” del único órgano legalmente constituido: la Asamblea Nacional; “pretendiendo imponer unos supuestos rectores del CNE”.

La oposición de Venezuela dijo este domingo 15 de junio que se apartará de unos próximos comicios para renovar el Parlamento, de mayoría opositora, previstos para este año y aún sin fecha pautada, tachando el proceso de “farsa electoral”.

“Queremos dejar claro ante el país y el mundo que los partidos democráticos venezolanos no convalidaremos ni reconoceremos ninguna farsa electoral montada por la dictadura para su propia conveniencia, ni mucho menos los resultados dados por unos supuestos rectores elegidos a dedo por el dictador a través de su legión de juristas del horror”, reza el comunicado.

Las toldas, entre las que figuran los cuatro principales partidos opositores, reunidos en el llamado G4, rechazaron “la pretensión dictatorial” de convocar a elecciones para renovar el Parlamento, único poder en manos de la oposición.

A la vez que alertan sobre la intención de robarle a los partidos políticos sus tarjetas y símbolos partidistas para “entregárselas a falsos líderes opositores que, luego de haber sido comprados por la dictadura y sin la más mínima vergüenza, pretenden convalidar otro fraude electoral contra los intereses y esperanzas de nuestro sufrido pero valiente pueblo”.

La retirada de los partidos opositores deja el camino libre al oficialismo para recuperar el control de la unicameral Asamblea Nacional que perdió en comicios en 2015

Diputada renuncia a VP

La diputada en el exilio Gaby Arellano (VP- Táchira) renunció este domingo en la noche a la militancia de Voluntad Popular. A través de una carta publicada en su cuenta de Twitter, Arellano aseguró que su retiro de la tolda naranja se debe a que la “forma y el fondo de cómo y dónde se dirige esta organización política, están en contrasentido a mi visión, valores y principios”.

A sus electores del circuito 2 del estado Táchira Arellano les envió este mensaje: “Uds. me eligieron con un fuerte mandato de derrocar al narcorégimen. Por lo tanto dejo bien claro a ustedes y al país que no participaré en fraudes electorales, ni acuerdos trasnochados”.

Espaldarazo a Ramos Allup

Los cuatro gobernadores pertenecientes al partido Acción Democrática reprobaron la designación arbitraria e ilegal de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ratificaron su apoyo a Henry Ramos Allup, secretario general de la tolda blanca.

La gobernadora por el estado Táchira, Lady Gómez, indicó que “Maduro juega con imposición e intromisión judicial para dividir a los sectores democráticos, la vía electoral es una realidad que hoy manipulan para destruirnos”

“Acción Democrática es más fuerte que esta adversidad Henry Ramos Allup promueve poderes autónomos y la Venezuela libre”, sentenció.

Asimismo, el gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, hizo un llamado a los neoespartanos y ratificó su apego a la Constitución Nacional.

“Toda mi vida he ganado con votos, jamás he perdido. Siempre seré defensor de la ruta electoral, pero ojo pelao, esto que se plantea es un disfraz de CNE. Allí no me anoto, que va! Jamás apoyaré ninguna acción que violente lo más sagrado, la CRBV”, puntualizó.