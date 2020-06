Mercato: Chelsea follia CR7, come ds Roma vuole Berta

ROMA. – Il Chelsea sarebbe pronto a offrire 120 milioni di euro per arrivare a CRISTIANO RONALDO. É la voce, clamorosa, arrivata dalla Spagna e diventata tema di discussione sui social.

Ma si tratta di un argomento tutto da verificare, anche perché i Blues londinesi hanno praticamente preso WERNER dal Lipsia e puntano ad altri profili “verdi” come HAVERTZ e CHILWELL, affari finanziabili attraverso sei cessioni, quelle di BAKAYOKO, EMERSON PALMIERI, ZAPPACOSTA (la Roma vorrebbe il rinnovo del prestito), DRINKWATER, BATSHUAYI e MOSES (che dovrebbe rientrare dall’Inter).

Da queste “dismissioni” sarebbe possibile ricavare un tesoretto di 170 milioni. Quanto alla Juve, il Napoli ha chiesto 40 milioni per MILIK.

A Monza c’è uno scatenato Adriano Galliani, che già progetta la squadra che punterà a una storica promozione in serie A. Circolano nomi come quelli di IBRAHIMOVIC e PAZZINI, intanto l’ad, dai microfoni di Radio Rai, ha spiegato che “in B c’è un problema: si possono avere solo 18 giocatori nati prima dell’1 gennaio ’97 e poi uno o due giocatori bandiera. Ma la nostra squadra conserverà una certa ossatura: abbiamo giocatori maturi, per vincere i campionati servono loro, Avevamo parlato con MENEZ, che voleva venire a Monza, ma ha un età che in questo momento non ci consente di pensare a lui”.

A Roma tiene banco la questione del direttore sportivo, perché Petrachi se ne andrà, forse anche prima della fine del campionato. La Fiorentina ha fatto sapere di non essere interessata, intanto a Trigoria cercano un sostituto, e in pole position c’è il nome di Andrea BERTA, dirigente che ha portato al successo l’Atletico Madrid.

A Sky ha parlato il ds del Sassuolo Giovanni Rossi, che ha fatto il punto sul futuro di BOGA. “Il Napoli? Giuntoli ci ha contattato, ma ci sono anche altri club interessati . Ora pensiamo al campionato. LOCATELLI? Locatelli quando è arrivato veniva da un momento difficile, ora si sta affermando ad alti livelli,ma dobbiamo capire bene quale sarà il momento per cederlo, quando andrà via sarà protagonista in squadre di livello”.

A Gr Parlamento parla invece Massimo Cellino: “TONALI me l’hanno chiesto Juve e Inter, così come altre squadre. Il ragazzo vuole rimanere in Italia, e lo asseconderemo. Ma non mi piacciono gli scambi, non siamo venuti a chiedere l’elemosina. BALOTELLI? “Dovete chiedere a lui, succede quello che volete vedere”.

L’Atalanta insiste con l’Inter per avere ESPOSITO, e i contatti fra i due club sono continui. Intanto, in entrata, la dirigenza nerazzurra mantiene “calda” la pista MORATA, che per motivi familiari vorrebbe tornare in Italia.