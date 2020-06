CARACAS – Durante tutta la storia dei Giochi Olimpici, una delle discipline che sempre ci regala gare mozzafiato é l’atletica leggera. Nel 1972, a Monaco di Baviera, la prova degli 800 metri é rimasta negli almanacchi dello sport come: “la gara più emocionante della storia”.

Il protagonista dell’aneddoto di oggi é lo statunitense Dave Wottle che con la sua rimonta pazzesca lasciò di stucco non solo i tifosi, ma anche i suoi avversari in pista.

Il giudice esplode il colpo di pistola e tutti partono a razzo. Sono gli 800 metri, una gara breve, e fin da subito c’è da fare sul serio. Tutti partono decisi tranne uno, un ragazzo col berretto da Golf bianco. Dave Wottle, appunto. Già dopo la prima curva lo statunitense ha un distacco considerevole dalla testa, circa una ventina di metri. In molti avranno pensato che in quella gara non ci fosse storia per lui.

Ai nastri di partenza il favorito é il sovietico Yevgeni Arzhanov. Non a caso non aveva perso una prova negli 800 metri negli ultimi quattro anni. Insieme a lui c’erano due kenioti Mike Bpit e Robert Ouko. Questo trio ha protagonizzato un testa a testa fino all’ultimo giro quando letteralmente l’atleta a stelle e strisce ha messo il piede sull’acceleratore.

A questo punto, oltre al pubblico, anche i suoi rivali si saranno chiesti da dove sbuca questo? Uno così, tanto improbabile nell’aspetto e nella tattica di corsa, che nessuno gli dava una chance, soprattutto dopo la partenza.

Negli ultimi metri, Dave Wottle ha approfittato della carica che aveva per la rimonta anche della bagarre che c’era bruciando tutti nel finale e portando a casa il metallo più prezioso.

Nessuno, puntava sulla vittoria dello statunitense, nemmeno lui. Tant’é vero, che al momento dell’esecuzione del The Star-Spangled Banner (inno degli USA), Wottle salí sul podio e non si tolse il cappellino. Questo gesto fu criticato da molti nel suo paese. Altri pensarono che fu un segno di protesta per la Guerra in Vietnam.

Ma, poi, l’incolpevole Wottle spiegò il motivo del suo gesto “polemico”: “Non pensavo di vincere, quando sono salito sul podio non mi sono reso conto che avevo il berrettino”.

(di Fioravante De Simone)