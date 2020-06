Amarcord: due anni fa lo Zamora vinceva il Torneo Apertura

CARACAS – Grazie alla vittoria 1-0 contro i Mineros, due anni fa, lo Zamora vinceva il Torneo Apertura. Con questo risultato la formazione bianconera metteva in bacheca non solo il trofeo, ma anche il biglietto per la fase a gironi della Coppa Libertadores 2019.

Il mattatore in quella gara fu Erickson Gallardo che con il suo tiro vincente al 74esimo mandó al tappeto i neroazzurri.

“Questo é un gruppo di ragazzi giovani che hanno lasciato l’anima in campo in tutte le gare disputate. Hanno creduto nelle loro capacità e adesso si trovano a festeggiare” furono le parole a bordo campo di Alí Cañas, allenatore dello Zamora.

La corazzata bianconera si confermava come la squadra del decennio. Dalla finale persa in Coppa Venezuela nel 2010, allora alla guida c’era Jesús ‘Chuy’ Vera, ha arricchito il suo palmarés con il Torneo Clausura 2011. Poi é arrivato sulla panchina bianconera Noel Sanvicente. Con “Chita” la formazione llanera si aggiudica il Torneo Clausura 2013, Scudetto della stagione 2012 – 2013, Torneo Clausura 2014, Scudetto 2012 – 2013. Dopo la vittoria della seconda “estrella”, Sanvicente lascia i bianconeri per sposare il progetto di portare la Vinotinto verso il mondiale Russia 2018.

Il posto di “Chita” sulla panchina zamorana viene occupato da un suo alunno, l’italo-venezuelano Francesco Stifano. Con il tecnico di origine campana i bianconeri si aggiudicano il Torneo Adecuación 2015, Torneo Apertura 2016 e lo Scudetto 2016.

Dopo l’addio del tecnico italo-venezuelano assume la direzione José Alí Cañas che porta lo Zamora fino alla finale della Coppa Venezuela 2017 (persa con un globale di 5-4 contro il Mineros) e vince il Torneo Apertura 2018. Per l’ex assistente di Ratomir Dujkovic nel mondiale Germania 2006 questo é il secondo campionato vinto in Primera División. Il precedente risale al 2003, quando con l’Union Atlético Maracaibo vinse il Torneo Apertura. Nella rosa dei bianconeri c’era il portiere italo-venezuelano Giancarlo Schiavone.

(di Fioravante De Simone)