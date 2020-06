CARACAS – La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia oficialista (TSJ), decretó este lunes en la noche una medida cautelar suspendiendo la actual Dirección Nacional de Acción Democrática que lidera Henry Ramos Allup.

Mediante la sentencia N° 0071-2020, con ponencia del presidente de la mencionada Sala, magistrado Juan José Mendoza Jover, se nombra una mesa directiva ad-hoc para llevar adelante el proceso de reestructuración dentro de Acción Democrática presidida por Bernabé Gutiérrez, y que estará integrada por un Presidente, un Secretario General Nacional y un Secretario Nacional de Organización que cumplan las funciones directivas y de representación de dicha organización con fines políticos; así como también la designación de autoridades regionales, municipales y locales.

Agrega el dictamen que dicha mesa directiva podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de AD.

También señala la decisión que se suspenden de manera provisional los actos de expulsión o exclusión partidista, suspensión, entre otros, efectuados por los directivos de la dirección nacional política de Acción Democrática contra Gutiérrez y quienes respaldaron la petición ante el TSJ/ANC.

En el presente caso los ciudadanos Otto Medina Duarte y Jesús María Mora Muñoz interpusieron una acción de amparo constitucional, sobre la cual la Sala del Alto Juzgado se declaró competente y la admitió, finaliza el comunicado.

“AD no vende sus principios”

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino reconocido por 50 países, emitió un comunicado tras conocerse la sentencia del TSJ que despoja de la dirección de Acción Democrática a la dirigencia que venía contando con el apoyo mayoritario de las bases.

Guaidó denuncia que “la dictadura pretende avanzar en su proyecto de criminalización de la disidencia en Venezuela para sustituirla por una ´oposición leal´ a su plan totalitario. Ante ello, debemos prepararnos para responder con la contundencia necesaria en todos los niveles: en las calles de nuestro país, con una mayor presión internacional y con todas las acciones que sean necesarias para conformar un Gobierno de Emergencia Nacional que nos permita recuperar la estabilidad y democracia que anhela nuestro pueblo”.

“A Acción Democrática pretenden ´cobrarle´ el hecho de permanecer firmes y no vender sus principios y quedarse del lado del pueblo venezolano que hoy continúa luchando por su libertad. Recordamos en este momento a Andrés Eloy Blanco, cuando afirmó que ´AD no es un partido creado por decreto. Somos la conciencia de un pueblo; y esa conciencia no será disuelta por decreto. La mística no sabe de decretos´”.

“Manifestamos nuestro respaldo irrestricto a la militancia y simpatizantes de AD, encabezada únicamente por su Secretario General Henry Ramos Allup. Extendemos la solidaridad en nombre del Gobierno Legítimo a su bancada parlamentaria y a sus directivos en todo el país”, sentenció Guaidó.