Calcio: riparte anche la Premier, Liverpool sogna

LONDRA. – L’attesa sta per terminare: dopo 100 giorni di stop forzato dall’emergenza coronavirus, mercoledì sera la Premier League tornerà in campo, con le prime due partite delle 92 che restano per la conclusione del campionato.

Una ripresa che si svolgerà nella più scrupolosa osservanza del protocollo medico-sanitario stabilito dalla lega inglese con il governo britannico. A cominciare dalla doppia sessione di test a cui i 20 club – tra giocatori, staff tecnico, dirigenti e impiegati – si stanno sottoponendo settimanalmente ormai da un mmese.

In totale oltre 8.600 esami condotti che hanno evidenziato 16 casi positivi. Gli ultimi due (tra cui un giocatore del Norwich) registrati settimana scorsa osserveranno un periodo di una settimana di auto-isolamento prima di ritornare a disposizione.

Subito in campo, mercoledì sera, l’Aston Villa, protagonista dell’ultima partita (contro il Leicester) prima del lockdown, ospite dello Sheffield United, così come i campioni del Manchester City che ricevono la visita dell’Arsenal.

Una partita già decisiva per la corsa al titolo: in caso di sconfitta della squadra di Pep Guardiola, il Liverpool – impegnato domenica será nel derby contro l’Everton – avrà subito il match-point per assicurarsi la matematica certezza del titolo nazionale, che manca ormai da 30 anni ad Anfield.

Sarà comunque un trionfo senza pubblico: anche in Inghilterra si giocherà rigorosamente a porte chiuse, con rigide misure di sicurezza e distanziamento sociale previste per le circa 300 presenze autorizzate all’interno degli impianti. Per sopperire alla mancanza di pubblico, però, non solo tutte le partite verranno trasmesse in televisione (un’eccezione assoluta in Inghilterra), ma 33 di queste saranno addirittura disponibili in chiaro: 25 su Sky Sports, che accompagnerà le telecronache con rumori di folla pre-registrati, 4 su Bbc e 4 su Amazon.

Scongiurato, viceversa, il ricorso a campi neutri per evitare il rischio di assembramenti in prossimità degli impianti. Anche il derby di Merseyside, domenica sera, si disputerà regolarmente a Goodison, la casa dell’Everton, dopo che il comune di Liverpool ha assicurato che garantirà l’ordine pubblico, isolando le aree attorno allo stadio. La nuova normalità a cui è stato costretto mil calcio inglese al tempo della pandemia di Covid-19.