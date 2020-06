Il fascino di Chávez in Europa, da Podemos a Corbyn

BUENOS AIRES. – Con un infuocato discorso sull’urgenza di “salvare il mondo” che “sta andando verso la distruzione” per colpa di George W. Bush “che continua a tirare bombe in Iraq”, il presidente venezuelano Hugo Chávez candidò se stesso ed il Venezuela il 30 gennaio 2005, durante il Forum sociale mondiale di Porto Alegre, alla guida del movimiento mondiale antisistema e antiamericano.

Fra gli applausi di almeno 12.000 persone e gli elogi dell’allora direttore di Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, che lo definì “il Nuovo Libertador”, Chávez si rivolse allora non solo all’America Latina, dove in diversi Paesi stavano arrivando al potere governi progressisti, ma anche all’Occidente ed in particolare all’Europa.

A quell’epoca non c’era ancora il Movimento 5 Stelle, oggi nell’occhio del ciclone per presunti finanziamenti dal Venezuela, ma l’Italia era rappresentata a Porto Alegre da un arcobaleno di partiti e movimenti che andavano dalla Tavola della Pace di Flavio Lotti all’Arci, dai Verdi ai sindacati, da Rifondazione comunista ai Cobas.

Negli anni a seguire, almeno fino alla sua morte nel 2013, e prima di cedere lo scettro a Nicolas Maduro, Chávez continuò ad ottenere consensi da partiti di sinistra in vari Paesi europei.

Fu chiara ad esempio fin dalla sua fondazione nel 2007 la posizione di simpatia per il chavismo del partito tedesco “Die Linke”, che è continuata immutata fino alla condanna, in maggio, del tentativo di invasione del Venezuela da parte di disertori.

E grande fu anche la vicinanza a Chávez e Maduro da parte di Jeremy Corbyn, che prima di assumere la direzione del Partito laburista in Gran Bretagna si recò a Caracas per congratularsi con Maduro per la vittoria alle presidenziali.

Allo stesso modo, pur se con maggiori sfumature, ha spezzato lance in Francia in favore del governo venezuelano il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, rifiutandosi di definire il Venezuela “una dittatura”, e criticando l’Europa che punta ad una “capitolazione” pura e semplice di Maduro.

In Spagna, infine, le polemiche sono state roventi negli anni scorsi per le posizioni pro-Venezuela del movimento di sinistra Podemos, di Pablo Iglesias, oggi alleato del presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez.

L’opposizione spagnola ha accusato Iglesias di aver ricevuto finanziamenti per milioni di euro attraverso il Centro di studi politici e sociali (Ceps). Denaro che, ha risposto l’interessato, è stato versato per consulenze di politica economica.

(di Maurizio Salvi/ANSA)