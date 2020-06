Carl Zeiss Jena in serie D, quante nobili decadute

ROMA. – Dal Nottingham Forest al Magdeburgo, dal Leeds all’Amburgo, fino ad arrivare al Carl Zeiss Jena che, come è capitato ad altre big del calcio, è sprofondato nella Quarta Serie tedesca.

Non è breve l’elenco delle nobili decadute del calcio che, nel corso degli anni, hanno visto macchiare il proprio blasone. I casi più eclatanti nella Germania Est dove, a 31 anni dalla caduta del muro di Berlino, resta davvero poco del calcio che, con la Nazionale dei Croy e degli Sparwasser, nel 1974, si permetteva perfino il lusso di prendersi beffe dei “cugini” dell’Ovest organizzatori di quel Mondiale conquistato, battendoli 1-0 in un derby psicodrammatico.

É come se il muro, cadendo, avesse spazzato via quel che restava del calcio dei colossi della DDR. Il Carl Zeiss Jena (ma anche squadre come Hansa Rostock o Dinamo Dresda) nei bassifondi del calcio tedesco è l’ultima perla resa opaca da una serie di catastrofi tecniche.

Sono davvero lontani i tempi in cui la corazzata tedesca – era la stagione 1980/81 – contendeva la Coppa delle Coppe in finale alla Dinamo Tbilisi di Kipiani e Daraselia. E chi non ricorsa la clamorosa rimonta 1980 del Carl Zeiss Jena contro la Roma in Coppa delle Coppe, che all’Olimpico si era aggiudicata il match d’andata 3-0 e sentiva la qualificazione in tasca? I giallorossi di Liedholm mai avrebbero potuto immaginare di trovare al ritorno una squadra di assatanati, che di gol ne avrebbero segnati addirittura 4, eliminandoli dal torneo.

Il Carl Zeiss Jena, semifinalista di una Coppa dei Campioni, vincitrice di tre titoli della Germania Est e di quattro Coppe nazionali, ieri è sprofondata nella Regionalliga (la Quarta Serie); il suo tracollo riporta alla mente la storia degli inglesi del Nottingham Forest, divenuti bicampioni d’Europa, partendo dalla Terza Divisione inglese, dove tornarono dopo avere toccato il tetto del mondo.

Il Nottingham del visionario Brian Clough è inoltre l’unico club ad avere vinto due Coppe dei Campioni, ma un solo campionato (e una sola FA).

Il tempo ha sbiadito il palmarés dell’Amburgo che, ai tempi di Seeler o di Hrubesch e Keegan vinceva Coppe dei Campioni e delle Coppe, a metà degli anni ’70, dando anche un dispiacere alla Juve. Come il Magdeburgo, altra meteora del calcio dell’est tedesco, attualmente in Serie C, ma con un passato illustre, fatto di tre titoli nazionali, sette coppe nazionali e una Coppa delle Coppe.

Altri tempi, come quelli dell’Aston Villa, tornato appena da un anno in Premier, ma attualmente penultimo e dunque vicino alla retrocessione. Nella bacheca della squadra di Birmingham svetta la Coppa dei Campioni 1981/82, conquistata ai tempi della stellina Gary Shaw.

Anche in Italia squadre come Juve e Milan hanno conosciuto – per motivi diversi – l’umiliazione della Serie B. Il Parma, dopo la radiazione, è sprofondato fra i dilettanti, la Fiorentina in C/2, il Napoli e il Genoa in C/1 come tanti altri club dal passato glorioso.

In giro per il mondo è capitato al River Plate, al Cruzeiro (ora in serie B) e al Corinthians; conobbe il declino anche il Manchester United a metà ’70. E che dire dei francesi del Marsiglia? L’elenco è lungo e sempre in fase di aggiornamento, come il peggiore degli incubi.

(di Adolfo Fantaccini/ANSA)