ROMA. – Il ministro dell’Istruzione brasiliano, Abraham Weintraub, è stato multato per non aver indossato la mascherina durante una manifestazione di sostenitori del presidente, Jair Bolsonaro, svoltasi ieri a Brasilia.

L’uso della protezione è obbligatorio nelle aree pubbliche della capitale brasiliana dal 30 aprile.

Secondo fonti vicine al governo, la partecipazione di Weintraub all’ennesimo atto in difesa del capo dello Stato non è stata vista di buon occhio dallo stesso Bolsonaro, che aveva chiesto ai suoi simpatizzanti di non scendere più in piazza, anche per evitare possibili incidenti con oppositori.

Il ministro, da sempre al centro di polemiche, è entrato nel mirino della magistratura per alcune sue frasi offensive verso la Corte suprema e la sua uscita dall’esecutivo sarebbe imminente, sostengono i media locali.