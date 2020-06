BRASILIA. – Il Brasile può raggiungere il milione di persone infette da Covid-19 nei prossimi giorni e consolidarsi come il secondo Paese più colpito al mondo: lo sostiene in una sua proiezione Dalcy Albuquerque, membro della Società brasiliana di malattie tropicali

Secondo Radio CBN, Albuquerque ha considerato, tra le altre variabili, che la scorsa settimana ci sono stati diversi giorni in cui si sono registrati tra i 25 mila e i 30 mila casi, in concomitanza con l’allentamento delle regole di distanziamento sociale in città come San Paolo, Rio de Janeiro e Brasilia.

Il ministero della Sanità ha riferito ieri che il numero di contagiati ha raggiunto 867.624 persone e quello dei decessi è stato di 43.332. La scorsa settimana il Brasile ha superato il Regno Unito per numero di vittime, posizionandosi al secondo posto nel mondo dietro agli Stati Uniti.

Uno studio dell’Università di San Paolo e della Fondazione Getulio Vargas ha inoltre stimato che il bilancio delle vittime a San Paolo potrebbe aumentare del 71% nella prima settimana di luglio, con la ripresa delle attività. San Paolo è lo Stato più colpito dalla pandemia nel Paese, con 10.694 vittime.