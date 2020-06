BOGOTÁ. – Con un omaggio al regista Federico Fellini e in onore dei professionisti del settore cinematografico, inizia oggi a Bogotà la Settimana del cinema italiano (Fare Cinema), che in questa occasione si svolgerà in modo virtuale a causa della pandemia del coronavirus.

Il programma del festival, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Bogotá nell’ambito della settimana del cinema italiano in tutto il mondo, prevede sei incontri con esperti di cinema e teatro sul neorealismo.

Il festival si apre oggi con un dibattito sul film “Ladri di biciclette” di Vittorio de Sica, di Paolo Vignolo. Domani è previsto un incontro sul tema “Luchino Visconti: sonata in 4 movimenti”.

Mercoledì il dibattito sarà sul film “Roma, città aperta” di Roberto Rossellini, mentre giovedì si parlerà di “La dolce vita” di Federico Fellini. Venerdì è in programma un dialogo intorno a “Medea” di Pier Paolo Pasolini, e sabato il festival si chiuderà con un evento su “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” di Elio Petri.

Nell’ambito del festival ci sarà inoltre una videoconferenza di Manuel Vitali e Francesco Agostini su “Introduzione audiovisiva alla regia cinematografica attraverso le emozioni”.

Le iniziative possono essere seguite attraverso il canale YouTube dell’Istituto Italiano di Cultura di Bogotá (https://www.youtube.com/channel/UCz7c2YImpGT_a6JIIG4MfbQ).

Infine, nell’ambito della Settimana del cinema italiano, l’Istituto e il cinema virtuale Cineplex lanceranno il film “Momenti di trascurabile felicità” del regista Daniele Luchetti.