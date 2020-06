BOGOTÁ. – Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha riferito di aver realizzato tre operazioni umanitarie in Colombia con le quali sono state liberate 7 persone che erano tenute in ostaggio da gruppi guerriglieri e paramilitari del Paese.

Domenica, l’Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha rilasciato sei persone, tra cui due poliziotti, in una zona rurale del dipartimento del Norte de Santander, mentre nel dipartimento di Antioquia (nord-ovest) è stato liberato un minore che era nelle mani del grupo paramilitare Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

Per quanto riguarda le liberazioni realizzate a Norte de Santander, i sequestrati sono stati consegnati a una missione umanitaria guidata dal Cicr, dal Difensore civico e dalla Chiesa cattolica.

“Mentre persistono le conseguenze umanitarie del conflitto e della violenza armata, continueremo a lavorare per proteggere la vita e la dignità di coloro che sono colpiti da questa situazione”, ha affermato Nicolás Lenssens, capo della sottosezione del Cicr a Bucaramanga (nord-est).

In merito alla liberazione del minore nel dipartimento di Antioquia, il Cicr non ha fornito dettagli sulla sua identità, ma ha spiegato che si trovava in “buona salute” e che è stato trasferito a Medellín e affidato all’ente colombiano incaricato di proteggere i bambini. Anche a questa operazione ha partecipato un rappresentante della Chiesa cattolica.

“Siamo lieti che questa operazione umanitaria sia stata eseguita con successo. Continuiamo a lavorare per alleviare la sofferenza delle persone che soffrono delle conseguenze di conflitti e violenza armata, sempre guidati dalla nostra neutralità, imparzialità e indipendenza”, ha affermato Eman Eid, capo di l’ufficio del Cicr di Monteria.