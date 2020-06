BOGOTÁ. – Le autorità di Bogotà hanno dichiarato l’allerta arancione nella capitale colombiana dopo che l’occupazione delle unità di terapia intensiva per la pandemia del coronavirus ha raggiunto il 55,94%.

La Colombia ha registrato finora 50.939 casi confermati di coronavirus, con 1.667 morti. Bogotá è la città che concentra il maggior numero di contagi, con 16.037 positivi. Seguono i dipartimenti di Atlantico (9.837), Valle del Cauca (5.830), Bolivar (5.146) e Nariño (2.150).

La sindaca della capitale Claudia Lopez ha dichiarato che a partire da oggi il comune assume il controllo di tutte le unità di terapia intensiva negli ospedali pubblici e privati per la gestione delle persone infette da Covid-19.

Bogotá ha a disposizione 724 posti letto in terapia intensiva esclusivamente per il trattamento di positivi al coronavirus. Fino a domenica, 405 posti sono stati occupati, di cui 153 sono pazienti confermati con Covid-19 e 252 sono casi “probabili”.

La sindaca ha inoltre istituito un cordone sanitario in tre aree della capitale a causa dell’aumento delle infezioni, misura che limita gli ingressi e le uscite in queste aree.

López ha infine stabilito un meccanismo per alternare le uscite in strada per la popolazione: nei giorni dispari, potranno uscire le persone con un documento di identità che termina con un numero pari, mentre nei giorni pari saranno autorizzate le persone con carta d’identità che termina con una cifra dispari.