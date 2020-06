Calcio: l’ex Bakambu fra le sagome dei tifosi del Villarreal

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – C’è anche la faccia di un calciatore fra le sagome che sono state posizionate sulle tribune dello stadio De la Ceramica, a Villarreal, dove ieri sera i padroni di casa allenati da Javier Calleja hanno battuto il Maiorca per 1-0, in uno degli anticipi della 29/a giornata della Liga. Si tratta di Cedric Bakambu, che attualmente gioca nel Sinobo Gouan, in Cina, ma è un ex del Villarreal. Bakambu è rimasto talmente legato all’ex club da far inserire la propria sagoma fra i sostenitori virtuali del ‘Sottomarino giallo’. Molti club, in Europa, hanno deciso di ‘riempire’ gli spalti dei propri stadi con le sagome dei tifosi più affezionati. (ANSA).