(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Senza pubblico sugli spalti, ma con la partecipazione emotiva dei tifosi in ‘virtuale’ o via social. Sara’ questa l’atmosfera della finale di Coppa Italia-Coca Cola, Napoli-Juve, in programma stasera alle 21 all’Olimpico, con una diretta tv, sui social e sulla console gaming. Coca Cola, title sponsor della finale, coinvolgerà Bobo Vieri in un format di diretta Instagram nato durante il lockdown, la “Bobo TV”: Vieri, Ventola e Adani coinvolgeranno i tifosi su Instagram prima, nell’intervallo e dopo la partita. Per rendere più coinvolgente la finale, gli spalti saranno riempiti con coreografie digitali, prodotte grazie ad una grafica virtuale integrata tramite sofisticati software. Con un occhio al pubblico più giovane, Coca-Cola è sbarcata nel mondo gaming con la eCoppa Italia Coca-Cola, con sfide tra tre pro players trasmesse sul canale YouTube della eSerie A TIM. Prevista poi l’interazione dei fan grazie allo sviluppo di un filtro Instagram che li proietterà direttamente all’interno dello stadio Olimpico di Roma. “In questo momento di ripresa delle attività a porte chiuse, siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri tifosi un prodotto innovativo, interattivo e tecnologicamente all’avanguardia” – ha dichiarato Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A – ringraziamo Coca-Cola e tutti i nostri partner che credono nel progetto”. “Da sempre Coca-Cola sostiene lo sport e i suoi valori positivi – ha detto Giuliana Mantovano, direttore marketing di Coca-Cola Italia – Desideriamo celebrare la passione degli italiani per il calcio e siamo davvero entusiasti di poter essere al fianco della Lega Serie A nelle partite che segnano la riapertura”. “Grazie alla tecnologia – ha aggiunto Mantovano – le iniziative che abbiamo contribuito a mettere in campo permetteranno ai tifosi di far sentire alle squadre tutta la propria passione, anche se a distanza: le persone saranno unite dalla celebrazione dello sport più popolare al mondo e potranno vivere le emozioni del calcio come mai prima.” Dopo la partnership per la Supercoppa 2019 e per la Coppa Italia di quest’anno, Coca-Cola sarà partner ufficiale della Lega serie A anche per la prossima stagione sportiva (ANSA).