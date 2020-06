Coronavirus: Tunisia, 1.125 casi e 49 morti

(ANSAmed) – TUNISI, 17 GIU – La Tunisia ha registrato ieri 15 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 1.125 il totale dei casi confermati nel Paese nordafricano. Tutti i nuovi casi sono “importati”, ha precisato il ministero della Sanità di Tunisi in un comunicato. Il numeri dei decessi resta invariato a 49 mentre i guariti salgono da 999 a 1.002, con 74 persone attualmente positive e nessun ricoverato. La Tunisia ha annunciato la riapertura delle frontiere terrestri, marittime ed aeree per il 27 giugno prossimo. I turisti in arrivo dovranno presentare un test Pcr negativo effettuato entro un massimo di 72 ore dal loro arrivo. Da lunedì scorso nessuna misura di lockdown parziale è più in vigore.