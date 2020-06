(ANSA) – ROMA, 17 GIU – In Brasile continua a correre l’epidemia di coronavirus, con un nuovo record di nuovi contagi in 24 ore, quasi 35mila (34.918). Il totale è ora di oltre 920mila e la velocità del contagio non mostra segni di attenuazione, tanto che probabilmente si dovrebbe arrivare al milione entro la settimana. Le nuove vittime sono quasi 1.300, per un totale che supera le 45mila. Lo riferisce la Bbc, citando gli ultimi dati.