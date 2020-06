Coronavirus: Israele, da ieri 300 contagi

(ANSAmed) – TEL AVIV, 17 GIU – Quasi 300 nuovi contagi di coronavirus sono stati registrati nell’ultima giornata in Israele, mentre il governo si accinge oggi a riesaminare una serie di agevolazioni previste da tempo, che adesso potrebbero essere bloccate. Fra queste, la attesa ripresa del traffico ferroviario, fermo da mesi. Secondo dati forniti oggi dal ministero della sanità i casi positivi sono saliti dai 19.338 a 19.637 di oggi. Le guarigioni sono state finora 15.549, mentre i malati sono adesso 3.875. Di questi 128 sono ricoverati in ospedali, 2.612 si curano in casa ed i rimanenti sono ospitati in appositi alberghi di isolamento messi a disposizione dalle autorita’. Il numero decessi è salito ieri a 303.