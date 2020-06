Atletica: difesa Coleman, nessuno mi avvertì del controllo

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Christian Coleman, il campione mondiale in carica dei 100 metri, temporaneamente sospeso dalle competizioni per aver saltato gli ultimi controlli antidoping, ha pubblicato la foto di una lettera sul proprio account di Twitter, nella quale si difende. Lo sprinter statunitense ribadisce di non “essere stato avvisato” in vista del test e che dunque “si era allontanato da casa per fare shopping in un vicino centro commerciale, trovandosi a pochi minuti da casa”. Coleman è accusato di non essersi sottoposto ad altri due test prima dell’ultimo datato 9 dicembre 2019: sarebbe risultato assente il ;;16 gennaio e il 26 aprile 2019. A settembre, poi, lo statunitense aveva vinto la finale dei 100 metri ai Mondiali di Doha. Se non giustificate, le tre ‘assenze’ vengono ritenute ‘reato di doping’, fino ad arrivare alla sospensione come se risultasse positivo. “Mi hanno controllato diverse volte dopo e anche durante la quarantena – scrive Coleman -. Ma, ovviamente, a nessuno importa. E non importa anche il fatto che io non abbia mai fatto uso di sostanze vietate”. La sospensione di Coleman arriva 10 giorni dopo quella di Salwa Eid Naser, campionessa mondiale dei 400 metri, sospesa anche lei provvisoriamente dopo aver saltato tre controlli prima dei Mondiali a Doha. A gennaio, inoltre, non era stata rintracciata per un altro controllo. (ANSA).