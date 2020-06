(ANSA) – LONDRA, 17 GIU – Le autorità britanniche hanno annunciato la rimozione dei pannelli di protezione con cui nei giorni scorsi era stata ‘impacchettata’ la statua di Winston Churchill in Parliament Square, in vista della visita a Londra del presidente francese Emmanuel Macron attesa per domani. Il monumento, di fronte a Westminster, era stato imbrattato con la scritta “è stato un razzista” da una frangia di dimostranti scesi in piazza nell’ambito di una delle manifestazioni di protesta organizzate anche nel Regno Unito sulla scia dell’uccisione negli Usa dell’afroamericano George Floyd. “La copertura sarà rimossa per la visita del presidente Macron”, ha detto oggi un portavoce del sindaco laburista della capitale, Sadiq Khan, la cui amministrazione aveva deciso la misura di tutela dopo le polemiche seguite al danneggiamento: denunciato in particolare come un atto vandalico “assurdo e vergognoso” dal premier conservatore Boris Johnson, biografo e ammiratore del leader della Vittoria sul nazifascismo.