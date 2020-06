(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Il presidente dell’Honduras, Juan Orlando Hernández, e sua moglie Ana García sono risultati positivi al test Pcr per il coronavirus. A riferirlo è stato lo stesso capo di Stato, secondo quanto riportato dal quotidiano La Prensa. “Questo fine settimana ho iniziato a provare qualche malessere” e ieri “sono stato informato che sono stato contagiato con Covid-19”, ha spiegato Hernandez. “Vi informo anche che due dei nostri collaboratori e mia moglie Ana sono risultati positivi”, ha aggiunto, sottolineando che la first lady è asintomatica. Hernandez ha iniziato un trattamento farmacologico e resterà in isolamento e sotto osservazione. “Penso che sia parte del rischio che si corre con questa responsabilità, a causa del mio lavoro non sono stato in grado di rimanere al 100% a casa, ora continuerò a svolgere tutte le mie attività in telelavoro”, ha riferito il presidente. L’Honduras ha registrato finora 9.656 casi confermati di coronavirus, con 330 morti.