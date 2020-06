MADRID – L’Ambasciatore Riccardo Guariglia ha consegnato al Re Felipe VI le lettere credenziali che lo accreditano quale ambasciatore della Repubblica Italiana presso il governo di Madrid. La cerimonia ha avuto luogo al “Palacio de la Zarzuela”. Ed era presente anche la titolare del “Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación”, Arancha González Laya.

Quella della consegna delle lettere credenziali è stata una cerimonia austera. E non poteva essere altrimenti, in un paese ancora in lutto per le tante vittime della covid-19. Stando a indiscrezioni, durante l’incontro tra il Re Felipe VI, la ministra González Laya e il nostro Ambasciatore Guariglia, non sono mancati i riferimenti ai tradizionali vincoli storici e culturali tra i due Paesi e le prospettive positive che ci sono per approfondire ulteriormente gli storici rapporti tra Italia e Spagna.

Redazione Madrid

Cortesia: “Casa Real de España”