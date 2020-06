(ANSA) – ROMA, 17 GIU – L’agenzia Onu per i rifugiati Unhcr ha collaborato con Twitter e con l’artista ivoriano ventiduenne O’Plérou per il lancio dell’emoji della Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 giugno 2020. L’emoji, raffigurante due mani unite a forma di cuore, simboleggia la solidarietà e la diversità. Twitter attiverà l’emoji della Giornata Mondiale del Rifugiato 2020 con gli hashtag #WorldRefugeeDay, #RefugeeDay and #WithRefugees in 12 lingue. L’emoji sarà online fino al 23 giugno. O’Plérou, il creatore dell’emoji, vuole attirare l’attenzione sulla causa dei rifugiati di tutto il mondo. Amici della sua famiglia erano dovuti fuggire dalla Costa d’Avorio durante la crisi politica del 2010. “Questo emoji rappresenta un’espressione visiva della diversità, dell’inclusione, della solidarietà e del potere della speranza sulla paura”, ha dichiarato Gisella Lomax, responsabile social media dell’Unhcr.