BRISBANE – Ancora un’interessante iniziativa lanciata dall’Italian Business Women’s Network Australia la quale ha organizzato, per il prossimo 24 giugno, un webinar gratuito riservato alle imprenditrici, con l’obiettivo di fornire loro informazioni pratiche su come fare affari in Australia e consentire, allo stesso tempo, alle esperte del mercato australiano di rispondere alle domande del pubblico.

Tra le relatrici: Mariangela Stagnitti, Presidente del Network e funzionaria della Bendigo Bank, specializzata in supporto bancario per le aziende italiane in Australia; Tailee Lewis, Responsabile della divisione Australia & Asia Pacific presso ClassNet, specializzata in export management e facilitazione degli investment; Anna Giulia Scotti, agente d’immigrazione, e Lucia Busio, agente di commercio specializzata in sales management e business development. Per iscriversi al webinar, cliccare al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/9092212801784829709

Redazione Brisbane