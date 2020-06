Ex pazienti Covid-19 tornano a fare sport con “Sprintt”

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Anche gli ex pazienti Covid-19 tornano a fare sport. E lo fanno in un’area verde distante poco più di tre chilometri dallo stadio Olimpico. A promuovere all’interno del proprio parco la ripresa dell’attività fisica per chi ha contratto il coronavirus è il Policlinico Gemelli di Roma che scende in campo con “SPRINTT”, progetto europeo nato alcuni anni fa per prevenire le disabilità negli anziani, rimodulato ora per gli ex pazienti Covid-19 e per chi è stato costretto a una lunga inattività durante il periodo del lockdown. Con la situazione generale meno delicata “bisogna ripromuovere il messaggio che l’attività fisica rappresenta una medicina salutare per il recupero dei pazienti e per battere la sedentarietà. Si può ripartire, si deve” spiega Francesco Landi, primario di riabilitazione geriatrica al Gemelli e membro del cda di Sport e Salute. Nello specifico i partecipanti del progetto “SPRINTT” (acronimo che deriva da Sarcopenia and Physical Railty IN older people: multi-componenT Treatment strategies) vengono assegnati ad un intervento multicomponente che comprende attività fisica con istruttori di scienze motorie, dieta personalizzata e misurazione di vari parametri mediante dispositivi tecnologici. “Uno degli effetti collaterali della pandemia – evidenzia Landi – è che ancora oggi, a due mesi dalla guarigione, gli ex pazienti soffrono di ipomobilità e senso di affaticamento. Abbiamo quindi iniziato questa settimana nel parco del Policlinico un percorso di attività fisica vera e propria, e non di riabilitazione, rispettando tutti i protocolli di sicurezza”. Insomma non solo il calcio, ma lo sport tutto, e a tutti i livelli, deve rimettersi in moto. “Il messaggio, lo dico sia da medico sia da componente del Cda di Sport e Salute – aggiunge Landi – è semplice: l’attività fisica è una straordinaria pillola di longevità e se pensiamo a quanto durante gli ultimi tre mesi è stata di fatto negata a tutti gli italiani, in particolare alle persone anziane, capiamo quanto sia indispensabile ripartire”. (ANSA).