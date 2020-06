(ANSA) – MILANO, 17 GIU – “Sono felice che siamo riusciti a far ripartire quasi tutte le nostre competizioni. Il calcio sta guidando il ritorno verso una vita più normale in Europa, e voglio ringraziare in particolare gli operatori sanitari che si sono presi rischi e hanno fatto sacrifici per darci l’opportunità di giocare ancora”. Così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha esordito nella conferenza stampa dopo il Comitato esecutivo che ha definito il calendario per la ripartenza dpi lo stop per il coronavirus. (ANSA).