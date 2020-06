(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Ora è ufficiale, il tennis riparte il 14 agosto con il torneo di Washington, il 20 settembre spazio agli In ternazionali di Roma, il 27 il Roland Garros. Sono queste le date dei principali tornei ufficializzate oggi dall’Atp dopo la sospensione dell’attività per l’emergenza Coronavirus. Dopo Washington, il 22 agosto è in programma il torneo di Cincinnati, 31 agosto gli Us Open, 8 settembre Kitzbuhel, 13 settembre Madrid, quindi una settimana dopo Roma e il 27, il Roland Garros. (ANSA).