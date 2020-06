Coronavirus: Pence, in Usa non c’è una seconda ondata

(ANSA) – NEW YORK, 17 GIU – Negli Stati Uniti “non c’è una seconda ondata” di coronavirus: i timori alimentati dai media sono “esagerati”. Lo afferma il vice presidente americano, Mike Pence, in un editoriale sul Wall Street Journal, sottolineando che gli Stati Uniti “stanno vincendo la loro battaglia contro il nemico invisibile”. Nonostante i tentativi dei media di spaventare la popolazione, “l’approccio americano sta avendo successo. Abbiamo rallentato la diffusione del virus, ci siamo presi cura dei più deboli, abbiamo salvato vite e abbiamo gettato le fondamenta per affrontare qualsiasi sfida del futuro. Questo dovrebbe essere celebrato”, scrive Pence. (ANSA).